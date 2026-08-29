IN EVIDENZA

Cina, droni termici monitorano gli elefanti selvatici nello Yunnan

Di

Ago 29, 2026


Quarantadue elefanti asiatici selvatici sono arrivati a Ning’er, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. Droni dotati di termocamere hanno monitorato senza sosta i tre branchi. Anche nell’oscurità completa, i sensori termici sono stati in grado di localizzare gli elefanti, consentendo agli addetti al monitoraggio di inviare, quando necessario, allerte in tempo reale ai villaggi vicini. In questo modo, gli abitanti hanno avuto il tempo di tenersi a distanza, mentre gli elefanti hanno potuto proseguire indisturbati. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/mgg/mca1

(Fonte video: Xinhua)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cremona, proseguono gli interventi dei vigili del fuoco dopo il nubifragio

Ago 29, 2026
IN EVIDENZA

Vasto incendio nell’Agrigentino, 30 persone evacuate a Menfi

Ago 29, 2026
IN EVIDENZA

Addiopizzo, Genova “Nel 1991 Libero Grassi unico a denunciare, oggi è diverso”

Ago 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina-Italia, Angelo D’Aria “Arti marziali strettamente legate a cultura nazionale”

Ago 29, 2026
IN EVIDENZA

Cina, droni termici monitorano gli elefanti selvatici nello Yunnan

Ago 29, 2026
TOP NEWS

Marc Marquez vince la Sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo

Ago 29, 2026
TOP NEWS

Allegri “Attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie”

Ago 29, 2026