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La sicurezza nazionale passa dal digitale, la sfida di CyberShield AI Italia

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Set 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La sicurezza digitale è una priorità strategica per il Sistema Paese. In uno scenario geopolitico sempre più complesso, le minacce informatiche possono colpire infrastrutture e servizi essenziali, mettendo alla prova la resilienza nazionale. È quanto emerso in occasione di “CyberShield AI Italia – La nuova difesa digitale nazionale”, conferenza promossa da ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che si è svolta nel Salone d’Onore della Caserma “Salvo D’Acquisto” sotto l’alto patrocinio dell’Arma dei Carabinieri e con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia come Institutional Partner.
f04/mgg/gsl

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