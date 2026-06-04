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Putin: “In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica”

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Giu 4, 2026

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte in Ucraina, ma la Russia rimane pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici, sulla base di quanto concordato nel vertice del Ferragosto 2025 in Alaska con Donald Trump”. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin, incontrando i capi di diverse agenzie internazionali. La Russia non sarebbe contraria all’adesione dell’Ucraina all’UE: “Siamo a conoscenza delle proposte del cancelliere della Repubblica federale di Germania, Friedrich Merz, affinché l’Ucraina diventi membro associato e così via. Questo non ci riguarda affatto. Siamo contrari alla trasformazione dell’UE in un blocco militare”.
La Russia, ha precisato Putin, è pronta ad andare avanti sulle linee per la pace con l’Ucraina discusse lo scorso Ferragosto in Alaska, col presidente americano Donald Trump, ma serve il via libera anche di Kiev: “La Russia è pronta ai compromessi discussi ad Anchorage, ma l’Ucraina deve essere d’accordo”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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