Princi “Ricordare pagina buia della Shoah per evitare oggi ogni discriminazione”

Gen 28, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo ricordato in Parlamento una delle pagine più buie dell’umanità che è stata quella dell’Olocausto. Oggi più che mai è quella storia che deve essere riattualizzata contro qualsiasi forma di antisemitismo e discriminazione a favore e a sostegno di quelli che sono i forti principi ideali di un’Europa libera”. Così l’eurodeputata di Forza Italia Giusi Princi, in merito alla commemorazione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, che si è svolta al Parlamento europeo di Bruxelles.

