Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 12 aprile – cielo sereno, qualche velatura di passaggio in serata. Precipitazioni assenti, zero termico in aumento sino a 4.000m circa a fine giornata. Ventilazione debole a tutte le quote, generalmente da nord. Temperature in aumento, comprese tra 10°/13º le minime e 24°/25º le massime.

Sabato 13 aprile – cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature, qualche locale foschia o banco di nebbia, da non escludere sui settori orientali. Precipitazioni assenti, zero termico stazionario tra i 3.900/4.000m. Ventilazione in prevalenza debole a tutte le quote. Temperature in aumento, sopra le medie del periodo: tra 12°/14º le minime e 25°/27º le massime.

Domenica 14 aprile – cielo sereno o poco nuvoloso per velature, più probabili dal pomeriggio. Precipitazioni assenti, zero termico in lieve calo sin verso i 3.600m nel corso della giornata. Ventilazione in prevalenza debole a tutte le quote, lieve intensificazione in serata specie tra astigiano e alessandrino, in genere da sud. Temperature in aumento, comprese tra 13°/15º le minime e 26°/27ª le massime.

Prossima settimana – inizierà soleggiata con generale diminuzione termica su valori più consoni al periodo. Da valutare poi aria più fredda da est, con sensibile calo termico a partire da metà settimana. Nessuna pioggia in vista.

Manuel Atzori