Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 23 febbraio – cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore della giornata, tendenza a maggiori schiarite nel pomeriggio. Possibile transito di nubi su Alpi e pianure orientali in serata. Precipitazioni diffuse in nottata, deboli sul settore occidentale, moderate su quello orientale con punte localmente forti su sud est alessandrino. Generale attenuazione dei fenomeni in mattinata, residue nel pomeriggio sulla fascia alpina. Zero termico in calo fino a 1.500/1.700m. Ventilazione moderata in montagna, da ovest sulle Alpi, da sud sull’Appennino e variabili in pianura. Temperature stazionarie, comprese tra 5°/7º le minime e 11°/14º le massime.

Sabato 24 febbraio – soleggiato al mattino con lievi banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali. Irregolarmente nuvoloso al pomeriggio, precipitazioni che al primo mattino interesseranno Novarese e parte del Verbano e dal pomeriggio sparsi sulla fascia alpina, sul Verbano e sulle pianure orientali. Zero termico in calo a 1.100m. Ventilazione moderata o localmente forte occidentale in montagna, residue condizioni di föhn si torinese e cuneese. Temperature in calo, tra 2°/4º le minime e 10°/13º le massime.

Domenica 25 febbraio – velato al primo mattino a ridosso delle vallate alpine tra Marittime e Pennine, più nuvoloso altrove. Precipitazioni deboli a carattere sparso su Verbano e localmente pianure orientali, estensione ai restanti settori tra pomeriggio e sera. Zero termico in calo a 1.000m, ventilazione moderata in montagna, sud occidentali sulle Alpi, variabili altrove. Temperature stazionarie, tra 2°/4º le minime e 8°/10º le massime.

Prossima settimana – esordio con piogge specie nella giornata di lunedì, tuttavia permangono incertezze. Ritorno a condizioni più stabili a partire da mercoledì con temperature vicine alle medie del periodo. Non sono escluse altre occasioni per nuove piogge e nevicate in montagna.

Manuel Atzori