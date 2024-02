In occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, la cui data di svolgimento è fissata per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, gli stranieri cittadini di uno Stato facente parte dell’UE possono esercitare il diritto di voto per l’elezione dei Rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo, presentando domanda al Sindaco del Comune di residenza entro l’11 marzo 2024.

Il modello di domanda per l’esercizio del diritto di voto in Italia nelle lingue degli Stati che ne hanno consegnato la versione tradotta al Ministero dell’Interno è disponibile sul sito https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2024 o su quello del Comune www.comune.alessandria.it .

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Alessandria

0131/515389 – 0131/515169 – 0131/515216 – 0131/515481

oppure inviare una mail a [email protected]