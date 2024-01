Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 19 gennaio – cieli velati per nubi basse o nebbie, specie nelle prime ore della giornata, tendenza a maggiori schiarite nel pomeriggio, ma con nuovi annuvolamenti in serata, specie sui settori occidentali. Precipitazioni deboli nel pomeriggio sulla fascia alpina occidentale, fenomeni isolati sulle pianure, specie occidentali e a nord con quota neve in calo a 200/300m. Zero termico in deciso calo, sin verso i 600m, ventilazione moderata da ovest sulle Alpi, in attenuazione e rotazione da nord nel pomeriggio. Temperature stazionarie, tra i 1°/3º le minime e tra i 7°/9º le massime.

Sabato 20 gennaio – cielo sereno o poco nuvoloso, residui addensamenti più compatti sull’estremo ovest cuneese, con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Precipitazioni pressoché assenti, residue deboli nevicate tuttavia sui rilievi sud occidentali nelle prime ore della mattinata, zero termico in graduale rialzo. Ventilazione da nord/nordest a tutte le quote, moderati in montagna e generalmente deboli in pianura, cessazione generale nel pomeriggio. Temperature in calo, tra 0°/-3º le minime, tra i 6°/8º le massime.

Domenica 21 gennaio – cielo soleggiato, precipitazioni assenti. Zero termico in progressivo generale aumento sino a 2.900m in serata, ventilazione debole nordoccidentale in montagna, calmi o deboli occidentali in pianura. Temperature stazionarie o diminuzione, comprese tra -4°/-6º le minime e tra 4°/6º le massime.

Prossima settimana – settimana che vedrà ‘ affermarsi di un vasto campo d’alta pressione con temperature in aumento, specie in quota. In pianura cieli spesso coperti per nubi basse o nebbie, con temperature più contenute. Nessuna vera sortita invernale all’orizzonte.

Manuel Atzori