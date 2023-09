Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo dei prossimi giorni.

Venerdì 22 settembre – Cieli nuvolosi o molto nuvolosi al mattino, precipitazioni che saranno a carattere sparso ma riguarderanno principalmente le alte pianure. Fenomeni consistenti e con picchi intensi anche sul settore sudorientale al confine con la Liguria, assenti o sporadici altrove. Nella notte possibile passaggio instabile con piogge anche intense nel novarese. Ventilazione moderata o forte da sud ovest in montagna, moderati o forti da sud su astigiano e alessandrino. Temperature stazionarie o in leggero calo le minime e saranno comprese tra i 15/17º le minime e tra i 25/27º le massime( punte di 29º nell‘alessandrino).

Sabato 23 settembre – Irregolarmente nuvoloso al mattino, tendenza a maggiori schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni che saranno ancora sparse anche se deboli, localmente moderate su zone pedemontane, in esaurimento nel corso della giornata. Venti settentrionali in montagna, localmente sino in collina, deboli/ moderati in Ossola per condizioni di Föhn. Calmi o deboli prevalentemente occidentali in pianura, temperature in calo e saranno comprese tra i 12/15º le minime e tra i 21/23º le massime.

Domenica 24 settembre – Cielo in prevalenza sereno, precipitazioni generalmente assenti. Ventilazione prevalentemente settentrionale in montagna, deboli o assenti altrove. Temperature stazionarie, in leggero calo le minime e saranno comprese tra i 10/12º le minime e tra i 23/25º le massime.

Prossima settimana – Condizioni atmosferiche che torneranno a migliorare, questo per via dell’aumento della pressione sulla nostra regione. Le temperature subiranno un leggero aumento con i valori massimi che si porteranno oltre le medie del periodo. Nessun vero passo verso la stagione autunnale, bensì un fisiologico deterioramento verso un ribasso termico che poi sarà inevitabile, aiutato anche da un minor irraggiamento diurno.

Manuel Atzori