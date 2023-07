Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Andiamo a vedere il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 28 luglio – Cieli irregolarmente nuvolosi nelle prime ore della giornata, con addensamenti più compatti lungo i rilievi alpini e successivamente in pianura. Deboli rovesci nella notte e primo mattino nei settori alpini sud occidentali, nel corso della giornata rovesci deboli al più moderati che comprenderanno tutta la fascia alpina. Ventilazione da ovest-sud-ovest sulle Alpi, deboli da sud su astigiano e alessandrino. Temperature in lieve aumento.

Sabato 29 luglio – Cielo generalmente nuvoloso. Deboli rovesci nel corso della mattinata che riguarderanno principalmente i settori alpini, durante il pomeriggio rovesci o temporali sparsi, più diffusi però sui settori nord orientali della regione. In serata non escludiamo la formazione di temporali localmente anche forti tra Verbano e novarese verso la Lombardia. Ventilazione generalmente debole da ovest sulle Alpi, di intensità variabile ma in intensificazione da sud su astigiano e alessandrino. Temperature in generale aumento con massime oltre i 30º.

Domenica 30 luglio – Cielo inizialmente nuvoloso, maggiori schiarite nel corso della giornata. Residue precipitazioni al mattino localmente anche di moderata intensità, tendenza a miglioramento in serata. Ventilazione moderata da nord-ovest sulle Alpi, di intensità variabile altrove. Temperature: stazionarie le minime, in lieve aumento le massime.

Prossima settimana – La settimana entrante vedrà condizioni di tempo soleggiato, le temperature si manterranno vicine alle medie stagionali o poco sopra. Minime tra i 16/19º e massime intorno ai 30º con qualche punta oltre. Insomma, un’estate sin qui senza eccessi tolto qualche giorno, non mancheranno locali temporali a sviluppo diurno sulle Alpi.

Manuel Atzori