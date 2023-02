Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati.

Scopriamo il tempo che farà oggi e nei prossimi giorni.

Venerdì 10 febbraio: La giornata di oggi vedrà cieli sereni su tutti i settori, qualche locale velatura non è esclusa sul Lago Maggiore. Ventilazione debole o a tratti moderata da nord est sulle Alpi, temperature in generale lieve calo, si tratterà della giornata più fredda di questa ondata con minime che localmente potranno toccare i -10º, in generale tra i -6/-7º ovunque.

Sabato 11 febbraio: cieli sereni ovunque, salvo passaggio di nubi alte nelle ore centrali della giornata, ventilazione debole e localmente moderata da nord, nord est sulle Alpi, episodi di tramontana sull’Appennino. Ancora molto freddo con minime intorno ai -5º.

Domenica 12 febbraio: Cieli sereni ovunque, ventilazione debole o assente in pianura, a tratti moderata in montagna da nord est, lieve rialzo termico specie nelle massime e soprattutto in quota.

Per il prosieguo è probabile un ripristino delle condizioni meteo per via del ritorno dell’alta pressione, temperature che tenderanno ad aumentare specialmente in quota ove si passerà da un sottomedia di 8/10º a un sopra media di 10/12º. Al momento nessuna occasione per piogge o nevicate.

Manuel Atzori