Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati.

Il tempo per oggi Venerdì 20 gennaio, vedrà cieli in prevalenza soleggiati con il transito di velature nella prima parte della giornata sull’Appennino. Sole ovunque nel pomeriggio, ventilazione tesa da Nord a tutte le quote, di moderata/forte intensità in montagna, debole altrove.

Temperature che saranno in calo sia le massime che le minime con valori tra i -5/-6º e anche oltre nelle zone innevate, massime non oltre i 4/5º.

La giornata di Sabato 21 gennaio vedrà cieli in prevalenza soleggiati, con qualche velatura in pianura e sulle creste di confine più alte, qualche addensamento più compatto sull’Appennino, ventilazione da nord a tutte le quote con raffiche più intense lungo i rilievi alpini. Temperature stazionarie con minime sotto lo 0 di diversi gradi.

Nella giornata di Domenica 22 gennaio non ci saranno grosse novità, avremo cieli al più velati, con addensamenti sul settore Appenninico, gelate estese su tutte le pianure e in particolare nelle zone con neve al suolo per effetto Albedo.

La tendenza alla prossima settimana è verso un tempo variabile e un graduale rialzo termico, da valutare poi altri possibili peggioramenti di stampo invernale.

Manuel Atzori