Previsioni del tempo

Il tempo per oggi Venerdì 6 gennaio vedrà cieli generalmente sereni sulle Alpi, locali banchi di nebbia in pianura specie nelle prime ore della giornata ma in dissolvimento nel pomeriggio. Tendenza ad un aumento della nuvolosità a partire dalla serata, ventilazione debole sulle Alpi in rotazione da nord a ovest in nottata, deboli meridionali in Appennino, di intensità variabile in pianura.

Temperature in leggero calo le massime, stazionarie le minime.

La giornata di Sabato 7 gennaio avrà cieli inizialmente soleggiati sulle Alpi, ma con rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest in serata, nuvoloso o molto nuvoloso altrove, deboli piovaschi sull’Appennino in estensione alle pianure in serata; si tratterà di fenomeni deboli e discontinui, più modesti invece sull’Appennino. Ventilazione sud occidentale in montagna, moderati sulle Alpi con raffiche dal pomeriggio sui settori meridionali, deboli o assenti in pianura, generale calo delle massime che saranno comprese tra i 6/8º, minime stazionarie ma sempre oltre le medie del periodo.

La giornata di Domenica 8 esordirà con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, sarà possibile qualche debole pioggia principalmente sui settori est, restanti zone fenomeni più sporadici o assenti, nevicate in montagna a partire dai 1300m, temperature stazionarie.

Per il prosieguo, ad oggi non si vedono grossi cambiamenti: il quadro meteorologico rimarrà piuttosto mite e umido, talvolta più piovoso, ma niente freddo in vista.

Manuel Atzori