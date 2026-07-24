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Pirelli lancia “tyre-to-tyre”, nuova vita agli pneumatici usati

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Lug 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Pneumatici fuori uso trasformati in nuove risorse per la produzione. È l’obiettivo del progetto europeo “tyre-to-tyre” lanciato da Pirelli insieme a Pyrum, Synthos e BASF, che punta a sviluppare un modello di economia circolare nel settore.
Il progetto prevede il recupero degli pneumatici fuori uso e degli scarti di produzione raccolti in Germania, che vengono trasformati attraverso un processo industriale in nuove materie prime. Tra queste ci sono il carbon black riciclato e l’olio da pirolisi, materiali che possono essere utilizzati per realizzare componenti destinati alla produzione di nuovi pneumatici.
L’olio ottenuto dal processo viene lavorato da BASF per creare materiali chimici utilizzati poi da Synthos per produrre gomma sintetica certificata. Questa gomma viene successivamente impiegata da Pirelli nella realizzazione di nuovi pneumatici, completando così il ciclo di recupero. L’iniziativa punta a ridurre il consumo di materie prime tradizionali e a valorizzare materiali che normalmente arriverebbero a fine vita. Un modello basato sulla collaborazione tra aziende diverse che dimostra come il riciclo possa diventare parte integrante della produzione industriale, garantendo tracciabilità e qualità dei materiali utilizzati.

gsl

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