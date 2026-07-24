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Chiellini “Il calcio italiano sta ripartendo dalle persone giuste”

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Lug 24, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Servono un po’ di cambiamenti, ma credo che piano piano siano in atto, credo che le persone che abbiamo visto e che stanno arrivando siano le persone giuste per ripartire. E poi serve professionalità, anche oggi siamo qui per presentare questo master per dare opportunità a tante persone del nostro mondo, ma non solo dello sport, di accrescere le competenze e di alzare il livello”. Così Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, all’Allianz Stadium di Torino, ha risposto a una domanda sulla ripartenza del calcio italiano, a margine della presentazione del nuovo master su sport e intrattenimento presentato da Juventus e Politecnico di Torino, attraverso la PoliTO Master School. “Ci sono tanti master belli, questa è un’aggiunta importante. La formazione è un processo importante in ogni settore e nello sport ancora di più, perché è un sistema in continua evoluzione con tanti processi che lo stanno cambiando – ha aggiunto Chiellini –. Gli Usa, nella gestione dei grandi eventi, sono sicuramente un punto di riferimento che va poi adattato alle nostre strutture e alla nostra cultura. Le cose da migliorare ci sono nella gestione di quello che è stato un grande torneo, che noi, con gli Europei, ospiteremo fra qualche anno. Dovremo farci trovare pronti per il 2032, per fare anche noi la nostra parte e gestire un grande evento”.
(ITALPRESS).

xn3/ari/gtr/azn

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