IN EVIDENZA

Picierno “Europa nata come antidoto ad antisemitismo che ora riemerge”

Di

Gen 28, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’isolamento e l’odio verso le minoranze sono stati l’inizio dell’Olocausto. Questo luogo, l’Europa, è nato proprio come antidoto, per questo è così importante fare in modo che l’espressione ‘mai più’ si traduca in azioni concrete”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito Democratico, Pina Picierno, a margine dell’evento “The culture of remembrance today”, che si è svolto al parlamento europeo di Bruxelles e che ha avuto come ospite Dani Dayan, presidente dello Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme. “Stiamo assistendo al riemergere di un odio antisemita per tutta Europa -. Le comunità ebraiche sono oggetto d’odio non per quello che dicono, ma per quello che sono”.

xf4/fsc/mca1

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 29 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 28, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Garibotti (UniCredit) “Il Piemonte è un’eccellenza dell’export”

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Accordo Ue-India, De Meo “Opportunità per rafforzare autonomia strategica”

Gen 28, 2026

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 29 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 28, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Fondi da tutta la Cina per lo sviluppo della regione autonoma dello Xinjiang

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Picierno “Europa nata come antidoto ad antisemitismo che ora riemerge”

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Garibotti (UniCredit) “Il Piemonte è un’eccellenza dell’export”

Gen 28, 2026