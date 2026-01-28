Picierno “Europa nata come antidoto ad antisemitismo che ora riemerge”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’isolamento e l’odio verso le minoranze sono stati l’inizio dell’Olocausto. Questo luogo, l’Europa, è nato proprio come antidoto, per questo è così importante fare in modo che l’espressione ‘mai più’ si traduca in azioni concrete”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito Democratico, Pina Picierno, a margine dell’evento “The culture of remembrance today”, che si è svolto al parlamento europeo di Bruxelles e che ha avuto come ospite Dani Dayan, presidente dello Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme. “Stiamo assistendo al riemergere di un odio antisemita per tutta Europa -. Le comunità ebraiche sono oggetto d’odio non per quello che dicono, ma per quello che sono”.

xf4/fsc/mca1