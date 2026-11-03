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Piantedosi “Su progetto moschea a Torino vigileremo su finanziamenti”

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Nov 3, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Noi staremo attenti che tutto avvenga nella massima trasparenza sia sui flussi di finanziamento, sia su quelle che sono le regole collaterali che in qualche modo vanno rispettati quando si propongono luoghi di grandi aggregazioni. Quindi sicuramente è assicurato il presidente Ciro che per parte nostra saremo molto attenti, poi vediamo se il progetto va avanti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza a Torino, ha commentato il progetto della moschea nel capoluogo.
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