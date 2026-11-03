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Manovra, Gorno Tempini “Cdp posseduta dal Mef, contributo è tramite dividendo”

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Nov 3, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Cassa Depositi e Prestiti per l’83% è posseduta dal governo italiano, dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Quindi il contributo della Cassa è attraverso il dividendo, che va quasi interamente nelle casse dello Stato”. Così il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, a margine dell’evento conclusivo del roadshow “Insieme per il futuro delle imprese”, sul possibile contributo di Cdp alla manovra come indicato dal vicepremier Antonio Tajani.
xh7/ads/azn

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