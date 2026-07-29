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Piantagione di canapa indiana scoperta nella Locride, estirpati 1200 arbusti

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Lug 29, 2026


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Una vasta piantagione di canapa indiana, nascosta tra la vegetazione della “Vallata dello Stilaro”, è stata scoperta e smantellata dai Carabinieri nelle campagne di Stilo, nella Locride. L’intervento, condotto al termine di una prolungata attività di rastrellamento condotta dai militari locale Stazione, in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica, ha portato all’individuazione ed all’estirpazione di circa 1.200 arbusti.
vbo/mca3
(fonte video: Carabinieri)

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