IN EVIDENZA

Piano Mattei e Fs, al via l’esperienza in Trenitalia per 14 lavoratori tunisini

Di

Lug 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Quattordici persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel Paese nordafricano. È uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal Gruppo FS nell’ambito del Piano Mattei, presentati nel corso della cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”. Un’occasione per condividere le testimonianze di alcuni dei partecipanti al progetto e dei tutor aziendali che ne hanno accompagnato il percorso di formazione e inserimento.
mgg/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Porti, Zanetti “Riforma importante, necessaria regia centrale”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Autonomia, Fontana “Comporta vantaggi ma vogliono farci una battaglia politica”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Piemonte, Cirio “La Corte ha certificato che i conti del 2025 sono a posto”

Lug 21, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Porti, Zanetti “Riforma importante, necessaria regia centrale”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Autonomia, Fontana “Comporta vantaggi ma vogliono farci una battaglia politica”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Piemonte, Cirio “La Corte ha certificato che i conti del 2025 sono a posto”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Gasparri “Senza difesa adeguata non si può garantire spesa sociale”

Lug 21, 2026