Hai tra i 18 e i 28 anni e ti piace usare le nuove tecnologie? Sei agile con il computer e con le diverse app? Hai pazienza e un po’ di tempo da dedicare alla tua comunità? Allora partecipa al bando pubblico per il Servizio Civile Digitale del Comune di Alessandria. Ci sono 4 posti disponibili di cui 2 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 2 presso l’Ufficio Servizi Educativi.

Quali vantaggi avrai? Con un orario di servizio di 25 ore settimanali con un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su 5 giorni a settimana con un assegno mensile di € 507,30, 2 buoni pasto, una formazione qualificante per il tuo futuro e la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici con il riconoscimento del servizio che hai prestato. Conoscerai altri ragazzi e ragazze, potrai spendere le nuove conoscenze in altri ambiti professionali o scolastici.

Di cosa ti dovrai occupare? Ad esempio di aiutare e accompagnare il cittadino in difficoltà nelle procedure digitali, per renderlo gradualmente autonomo e istruirlo sulle procedure corrette; collaborare alla realizzazione di contenuti multimediali (video, pdf, presentazioni) diversificati per target e livello di partenza, per essere utilizzati come manuale di istruzioni per i vari servizi.

Fino alle ore 14 di giovedì 26 settembre 2024 è possibile presentare domanda di partecipazione: devi avere lo SPID e presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per informazioni

Sito del Comune Città di Alessandria – Bando di Servizio Civile Digitale 2024 – https://www.comune.alessandria.it/bando-di-servizio-civile-digitale-2024

Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria, Via Gagliaudo n. 2

Email: [email protected] – tel. 0131 515784/5756