Pecoraro Scanio “Compie 25 anni la legge di orientamento agricolo”

ROMA (ITALPRESS) – “Venticinque anni fa la legge di orientamento agricolo ha cambiato profondamente il volto dell’agricoltura italiana, aprendo la strada alla multifunzionalità, agli agriturismi, alle fattorie didattiche, ai mercati degli agricoltori, alla valorizzazione del territorio e alla produzione di energie rinnovabili in ambito agricolo. Una riforma che ho firmato il 18 maggio 2001 e che oggi dimostra ancora tutta la sua attualità”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, presidente del comitato scientifico di Campagna Amica ed ex Ministro dell’Agricoltura, in occasione delle iniziative organizzate da Campagna Amica, Coldiretti e Terra Nostra per celebrare i 25 anni della legge di orientamento agricolo. “Questa domenica – prosegue Pecoraro Scanio – agriturismi, fattorie didattiche e realtà agricole apriranno le loro porte ai cittadini in un grande momento di incontro, conoscenza e partecipazione. Sarà un’occasione importante per rilanciare il valore del turismo rurale e del viagriturismo, oggi tra i settori più dinamici del turismo italiano, insieme ai campi scuola, alle attività educative e alla promozione degli stili di vita sostenibili”. Con la fine dell’anno scolastico alle porte, molte aziende agricole presenteranno inoltre alle famiglie i campus estivi in campagna, offrendo ai bambini esperienze educative e coinvolgenti a contatto con la natura, gli animali e le tradizioni rurali. Laboratori pratici, attività nell’orto, percorsi naturalistici e giochi contadini permetteranno ai più piccoli di vivere un’esperienza autentica di educazione ambientale e alimentare, fondata sui valori della sostenibilità, della manualità e della conoscenza del territorio. “Oggi più che mai – aggiunge Pecoraro Scanio – è fondamentale rafforzare il legame tra agricoltura, educazione, ambiente e qualità della vita. Le fattorie didattiche, l’agricoltura sociale e i campus rurali rappresentano strumenti preziosi per avvicinare le nuove generazioni alla natura e a un modello di sviluppo più sostenibile”. Secondo Pecoraro Scanio, “i giovani imprenditori agricoli e molte donne hanno rappresentato il motore di questa trasformazione, contribuendo a rendere l’agricoltura italiana più innovativa, sostenibile e capace di creare occupazione e tutela del territorio”. La Legge di Orientamento del 2001 ha infatti ampliato il ruolo dell’impresa agricola ben oltre la sola coltivazione e allevamento, valorizzando la trasformazione aziendale dei prodotti, la vendita diretta, i mercati contadini, l’agriturismo, i servizi educativi, le convenzioni con le scuole e le esperienze di agricoltura sociale, creando nuove opportunità economiche e occupazionali nelle aree rurali e interne del Paese. “Dalla manutenzione ambientale alla produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili, passando per la qualità alimentare e la valorizzazione delle aree interne, la multifunzionalità agricola resta una delle grandi sfide strategiche del Paese”, conclude Pecoraro Scanio. “Dal 18 maggio 2026 promuoveremo per un anno momenti di confronto e approfondimento per spiegare cosa serve fare nei prossimi anni per rafforzare ancora di più la centralità di un’agricoltura italiana di qualità, capace di dare lavoro a centinaia di migliaia di persone e di coniugare sostenibilità, innovazione e identità territoriale”.

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(fonte: Fondazione UniVerde)