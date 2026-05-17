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Modena, Crosetto “Probabilmente atto con motivazioni individuali”

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Mag 17, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – Quanto è avvenuto a Modena “ha preoccupato tutti noi. Da cosa sappiamo si tratta probabilmente di una cosa che è più legata alla sfera individuale, psicologica e individuale, che non a un atto con altre motivazioni. Un dramma, siamo vicini alle persone colpite, speriamo che atti di questo tipo non accadano più, ma è una cosa che probabilmente ha ragioni più individuali, quindi totalmente impossibili da prevedere che non di altro tipo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Rimini, a margine del raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

sat/mca3
(fonte video: Ministero della Difesa)

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