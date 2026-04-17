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Pastore “Palermo merita serie A, spero nella promozione”

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Apr 17, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Auguro un gran finale di stagione alla squadra, con la promozione in Serie A. Sono venuto a vedere la partita con il Pescara, ma seguo quasi tutte le partite dalla Spagna: questo è il momento più difficile della stagione, con le ultime partite, ma spero possano arrivare risultati positivi per creare quest’atmosfera incredibile in città il Palermo deve tornare dove merita, cioè in Serie A“. Lo afferma l’ex trequartista del Palermo Javier Pastore durante un incontro con la stampa organizzato a Villa del Gattopardo da Betsson.Sport, match sponsor della sfida di tra i rosanero e il Cesena.
xd8/glb/gtr

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