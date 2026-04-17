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A Palermo il Roadshow BNL, Goitini “Sfruttare meglio al Sud l’economia del mare”

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Apr 17, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Di fronte a grandi complessità si aprono anche opportunità, opportunità per provare a fare cose che non abbiamo mai fatto e che possono oggettivamente indirizzare in maniera più efficace transizioni importanti che stiamo vivendo ormai da tempo. Una su tutte se penso a questo territorio, ma all’Italia intera, è come lavorare ad esempio su tutto ciò che è transizione demografica. Abbiamo una fuga da questi territori, ma anche dall’Italia verso paesi diversi, di tanti giovani e di famiglie che si muovono con i giovani. Bisogna riuscire a fare in modo di invertire un trend che altrimenti ci farà trovare in difficoltà di qua ai prossimi ai prossimi decenni. Un’altra sfida è transizione energetica e l’impatto che questa ha, non essendo ancora gestita in maniera efficace, sui costi dell’energia e quindi sulla competitività delle nostre imprese. Bisogna riuscire a trovare un modo di accompagnarle tatticamente e coprire questo gap che costituisce uno dei gap principali nel confronto con altri paesi”. Lo ha detto Elena Goitini, amministratore delegato BNL responsabile del gruppo BNP Paribas in Italia, a margine del Roadshow di BNL BNP Paribas, a Palermo. Il Mediterraneo “ha ripreso una grande centralità – ha aggiunto -. La nostra posizione naturale ci offre un’opportunità importante; dobbiamo impiegarla meglio con politiche industriali ed economiche che di fatto sfruttino, soprattutto su questi territori – mi riferisco al Sud Italia – la capacità di sfruttare meglio ciò che è economia sopra il mare e sotto il mare. Tutto ciò che è riconducibile a scala degli interventi sulle ZES, la capacità di riuscire a fare più sistema tra vari attori – penso alle istituzioni, ma penso anche alle università – perché per sfruttare meglio il mare abbiamo bisogno anche di competenze e di un capitale umano che sappia oggettivamente come portare a scala certi tipi di intervento. Il Sud è qualcosa che può alimentare una fonte importante che è quella del turismo in maniera super efficace”. xd6/vbo/mca1

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