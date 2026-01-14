Partnership Teatro Massimo e Fineco, Cerami “Banca vicina a territorio Palermo”





PALERMO (ITALPRESS) – “Questa partnership è un’esperienza fortemente voluta sia dalla nostra banca che dal Teatro Massimo, per costruire una collaborazione che travalica l’attività di sponsorizzazione e si collega a un legame che Fineco vuole stabilire con il territorio di Palermo: il Teatro Massimo è innegabilmente il segno più importante della città. Teniamo molto a questa partnership, perché testimonia la nostra volontà di essere più vicini possibile al nostro territorio: siamo una banca tecnologica, ma è fondamentale che alla tecnologia si uniscano le competenze delle persone e le relazioni che attraverso queste competenze si instaurano”. Così Fabrizio Cerami, Area Manager Fineco per la Sicilia occidentale, a margine della presentazione della stagione artistica 2026-27 del Teatro Massimo di Palermo, nel corso della quale è stato annunciato l’accordo di partnership con Fineco. vbo/azn