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Aeroporto Napoli, Fico “Dalla Regione 20 milioni per migliorare l’accessibilità”

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Set 14, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Ogni volta che noi progettiamo o investiamo, o si consentono gli investimenti, si deve procedere sempre alla rigenerazione anche del quartiere, si parla sempre di rigenerazione, economica, culturale, sociale, infrastrutturale. Ed è quello che stiamo facendo”. Lo ha detto il Presidente della Regione Capania Roberto Fico, a margine della presentazione del Masterplan 2035 dell’aeroporto di Napoli-Capodichino. “Quindi – ha proseguito – l’aeroporto di Capodichino e il fondo investiranno 200 milioni di euro per migliorare l’aeroporto, faranno un altro terminal extra Schengen. Noi cercheremo di migliorare le strade dell’accessibilità soprattutto di Viale Maddalena ed è quello che faremo, perché lo vedete tutti che con la grande crescita dell’aeroporto di Napoli lì c’è una difficoltà nell’accesso, il nostro investimento sarà a massimo fino a circa 20 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione”. xm9/vbo/red

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