Pallavolo Acqui Terme B1, Agnese Ruggiero completa il reparto palleggiatori

Dopo la partenza di Marta Caimi, la Pallavolo Acqui Terme completa il reparto palleggiatori della serie B1 con la giovanissima torinese Agnese Ruggiero, la scorsa stagione in serie C alla VBC Savigliano.

La nuova alzatrice che farà da vice all’esperta Sofia Cattozzo è la giovane torinese Agnese Ruggiero. Nata nel 2003, ha mosso i suoi primi passi nel Volley Lasalliano, passando poi all’In Volley Piemonte ed esordendo in prima squadra nell’ultima stagione troncata dall’emergenza Covid nella VBC Savigliano, in serie C. Ora Agnese è pronta a fare il salto di qualità mettendosi alla prova in una categoria importante come la B1.

“Ho iniziato la mia carriera a partire dal mini volley nel Lasalliano – racconta la nuova giocatrice acquese – poi ho fatto due anni di under 16 nell’In Volley Chieri e lo scorso anno sono stata in serie C a Savigliano. Mi sono trovata molto bene e mi è piaciuto molto stare lì, ma quando mi è capitata l’occasione di fare un’esperienza fuori casa in una categoria importante come la B1 ho preferito approfittarne. La Pallavolo Acqui Terme non è una società nuova per me perché ho partecipato al Summer Volley e mi è capitato diverse volte di trovarmela come avversaria nelle giovanili.”

Parlando invece delle motivazioni e delle aspettative, Agnese ha dichiarato:“Ho accettato di trasferirmi in questa società perché credo che per me possa un’ottima opportunità per migliorare e per crescere, sia sotto l’aspetto tecnico che personale e poi perché volevo provare a fare un’esperienza fuori casa. Questa per me, infatti, sarà la prima esperienza fuori. Essendo una B1 il livello tecnico sarà nettamente superiore a quello a cui ero abituata, quasi un altro sport, ma proprio per questo sarò stimolata a fare del mio meglio”

In conclusione: “Non vedo l’ora di cominciare, spero al più presto”