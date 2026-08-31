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Palermo, Ferrandelli “Nuova ordinanza su balneabilità Mondello, controlli seri”

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Ago 31, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – A seguito dei nuovi campionamenti trasmessi dall’ASP al Comune di Palermo, è stata emessa con urgenza la nuova ordinanza relativa ai divieti temporanei di balneazione lungo il litorale di Mondello. “Stiamo seguendo con il massimo rigore e con costanza l’andamento dei livelli di balneazione lungo tutta la costa – dichiara l’assessore all’Igiene e Salute Pubblica, Fabrizio Ferrandelli – con particolare attenzione ai punti che stanno evidenziando criticità. Ogni comunicazione trasmessa dall’ASP e dall’ARPA viene attentamente valutata e, quando necessario, determina l’adozione immediata dei provvedimenti a tutela dei cittadini. Il nostro
obiettivo – prosegue Ferrandelli – è garantire la massima trasparenza”.

pc/azn
(Fonte video: Profilo Instagram Fabrizio Ferrandelli)

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