Focus Salute – Estrogeni e unghie, un’alleanza segreta

MILANO (ITALPRESS) – Perché la salute delle unghie è così strettamente legata ai livelli di estrogeni? E perché durante la gravidanza le unghie crescono velocemente, mentre dopo la menopausa diventano fragili, sottili e si spezzano con facilità? Nel centocinquantunesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, spiega come gli estrogeni agiscano da potenti stimolatori per la proliferazione dei cheratinociti e per la sintesi di collagene e cheratina, garantendo robustezza e protezione a questo specializzato annesso cutaneo. Vengono approfondite anche le funzioni spesso trascurate delle unghie: dalla protezione dei tessuti e il supporto alla rigenerazione digitale, fino alla sensibilità tattile, essenziale per la precisione dei movimenti e la fluidità esecutiva, specialmente in professioni ad alta performance come quelle di pianiste e concertiste.

sat/gsl