Palazzetto del ghiaccio Rho Fiera, Fontana “Bella eredità delle Olimpiadi”

Feb 19, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Questa è “la vera bella eredità” delle Olimpiadi “anche perché sicuramente, come in tante altre situazioni, sono servite come acceleratore di un problema che esisteva, ma che si faceva fatica a risolvere. Con il Presidente Gios ne parlavo da parecchi mesi, forse da un anno. Però questa occasione è stata colta subito al volo, noi crediamo che anche la positività e l’efficienza con cui questi impianti hanno superato la prova delle Olimpiadi dimostrino come questo tipo di impianti possano essere qualcosa di veramente utile”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’annuncio che nel quartiere fieristico di Rho Fiera sarà presente una pista di pattinaggio temporanea e, tra circa tre anni, sarà completata la realizzazione di un palazzetto, che sarà principalmente al servizio dell’hockey agonistico e del pattinaggio artistico agonistico.
