Ospedale di Alessandria: TAC e Risonanze Magnetiche nuove col PNRR. Occhio al ‘botto’ di lunedì mattina

Quasi 3 milioni di euro all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria per il rinnovo delle grandi attrezzature, come TAC e Risonanze Magnetiche. Un percorso che prenderà avvio entro la fine agosto e terminerà a dicembre.

L’intervento

Prevede l’acquisto dei 3 macchinari (valore 1.800.000 euro) più i lavori di supporto per la sostituzione (940.000 euro), per un totale di 2.740.00 euro. Per consentire questi lavori sono necessari, tra agosto e dicembre, alcuni brevi periodi di sospensione delle 2 risonanze magnetiche e di 1 delle 2 Tac all’interno dell’Ospedale alessandrino. Ecco le date:

dal 3 settembre 2024 garantita la disponibilità di una sola risonanza per gli esami di ricoverati ed emergenze ;

garantita la disponibilità di per gli esami di ricoverati ed emergenze ; tra il 28 agosto e il 2 settembre , e poi tra il 30 settembre e il 5 ottobre , non utilizzabili le due risonanze magnetiche.

In queste settimane, la Clinica Città di Alessandria farà da supporto all’AOU AL garantendo slot riservati, in modo da poter ritagliare nell’operatività quotidiana spazi dedicati per la gestione in urgenza delle risonanze magnetiche richieste dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria.

L’attività per esterni subirà delle riduzioni.

La TAC

Nel periodo di sostituzione, dal 4 novembre all’11 dicembre 2024, saranno attive:

Tac del Presidio Civile SS. Antonio e Biagio ;

del ; Tac nel Presidio Infantile Cesare Arrigo (pomeriggio);

nel (pomeriggio); Tac PET in dotazione a Medicina Nucleare (dopo le 16).

Attenzione, importante

Lunedì 26 agosto, dalle ore 8 , verrà effettuato quello che in termine tecnico viene definito un “Quench pilotato” : quest’intervento causerà prima un boato e successivamente l’emissione di una consistente nuvola bianca , emulando quindi l’effetto di un’esplosione che, in realtà, prevede un semplice scarico di sostanze in nessun modo dannose.

Informazione di particolare importanza per evitare inutili allarmismi.