Onu, fine mandato per Massari “Un periodo ricco di soddisfazioni e risultati”

Gen 13, 2026


NEW YORK (ITALPRESS) – “Sono giunto al termine del mio mandato di Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite qui a New York, un mandato della durata di quattro anni e qualche mese”. A parlare, in un video, è il rappresentante permanente dell’Italia alle Nazioni Unite, l’ambasciatore Maurizio Massari, a conclusione del suo mandato a New York. “È stato un periodo ricco di soddisfazioni – aggiunge -, durante il quale abbiamo raggiunto molti risultati”, ha aggiunto.

(Fonte video: Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite)

Mercoledì 14 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 13, 2026
Immobili, Buttieri "Incentivare il recupero degli alloggi sfitti"

Gen 13, 2026
Bottelli "Dal Comune di Milano impegno costante sul tema della casa"

Gen 13, 2026

Cina, numero record di treni merci per l'Europa dal porto di Alashankou

Gen 13, 2026
Mercoledì 14 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 13, 2026
Dalla cinese Alibaba il sistema di IA open source più popolare al mondo

Gen 13, 2026