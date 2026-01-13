Onu, fine mandato per Massari “Un periodo ricco di soddisfazioni e risultati”

NEW YORK (ITALPRESS) – “Sono giunto al termine del mio mandato di Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite qui a New York, un mandato della durata di quattro anni e qualche mese”. A parlare, in un video, è il rappresentante permanente dell’Italia alle Nazioni Unite, l’ambasciatore Maurizio Massari, a conclusione del suo mandato a New York. “È stato un periodo ricco di soddisfazioni – aggiunge -, durante il quale abbiamo raggiunto molti risultati”, ha aggiunto.

mgg/mca1

(Fonte video: Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite)