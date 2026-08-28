IN EVIDENZA

Nuovo record per la temperatura degli oceani

Di

Ago 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Ancora un record per il clima. La temperatura media giornaliera della superficie degli oceani ha raggiunto il livello più alto mai registrato: secondo Copernicus, il 22 agosto è arrivata a 21,1 gradi, superando il precedente primato di 21,09 gradi del marzo 2024.
Un dato ancora più significativo perché il record è stato raggiunto ad agosto, mentre normalmente le temperature oceaniche globali toccano i valori massimi tra marzo e aprile. Il nuovo primato arriva dopo una serie di record e quasi-record registrati nel corso del 2026.
A contribuire al picco è anche il forte El Niño in sviluppo nel Pacifico tropicale, che aggiunge ulteriore calore a oceani già interessati da decenni di riscaldamento legato alle attività umane.
Le conseguenze riguardano ecosistemi e comunità costiere: un mare più caldo favorisce ondate di calore marine più frequenti e intense, contribuisce all’innalzamento del livello degli oceani e può alimentare precipitazioni e fenomeni meteorologici estremi.
E c’è un altro elemento di preoccupazione: dagli anni Novanta, i giorni caratterizzati da ondate di calore marine sono più che triplicati, mettendo sotto pressione ecosistemi come barriere coralline e praterie marine e le attività economiche che dipendono dall’oceano.

gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

In Cina tutor “artificiali” per milioni di studenti

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

Vacanze estive, spesi 20 miliardi

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 28/8/2026

Ago 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

In Cina tutor “artificiali” per milioni di studenti

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

Vacanze estive, spesi 20 miliardi

Ago 28, 2026
TOP NEWS

Cremlino “Colloqui di pace con Kiev sono attualmente sospesi”

Ago 28, 2026
TOP NEWS

Bezzecchi leader delle Practice del Gp di Aragon, Martin settimo

Ago 28, 2026