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Nucleare, Pichetto Fratin “Prima definiamo il quadro giuridico, poi i costi”

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Set 25, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Questo momento non è una valutazione di costi. In questo momento è una valutazione di definire il quadro giuridico, le procedure di permitting, le regole dell’agenzia di controllo, le procedure di trasparenza. Nel momento in cui ci
saranno le condizioni, credo che si dovrà decidere, si dovrà fare naturalmente un arbitraggio di comparazione rispetto alla
valutazione dei costi, sia del costo investimento, meglio del costo, poi del chilowattora prodotto”. Così il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha risposto ai giornalisti sulle previsioni di costi del nucleare sostenibile, a margine del convegno sull’energia organizzato da Gse e Banco Bpm.

xu6/trl/gtr

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