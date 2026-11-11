Ntt Data Italia, Diaz “In Calabria il nostro investimento è partito 25 anni fa”

MILANO (ITALPRESS) – “È importante sottolineare che il nostro investimento è partito 25 anni fa perché noi abbiamo iniziato ad aprire la sede calabrese nel 2001. A Rende, in provincia di Cosenza, abbiamo oltre 400 persone che lavorano su tecnologie innovative, sia per progetti italiani ma anche per progetti internazionali”. Lo ha detto Ludovico Diaz, amministratore delegato di Ntt Data Italia a margine dell’evento “In Calabria, uno step oltre”, promosso dal ‘Corriere della Sera’ alla Sala Buzzati di Milano. “Le potenzialità in questo momento di grande cambiamento e trasformazioni sono enormi, quindi stiamo lavorando sull’intelligenza artificiale, sulla cyber security, sul quantum computing, sulla fotonica, tutte le tecnologie in questo momento stanno diventando sempre più rilevanti” ha sottolineato Diaz.

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