La fiamma olimpica arriva al Quirinale, Paolini la consegna a Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – La fiamma olimpica di Milano-Cortina arriva al Quirinale. La tennista Jasmine Paolini ha consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lanterna portata in Italia da Atene. Presenti anche Giovanni Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente presidente e ad di Fondazione Milano Cortina, il numero uno del Coni Luciano Buonfiglio e il segretario generale Carlo Mornati, e i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi.

(Fonte video: Quirinale)