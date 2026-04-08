IN EVIDENZA

‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in 5 regioni

Di

Apr 8, 2026


VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Vasta operazione di polizia contro la ‘ndrangheta. Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 individui, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

mgg/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Roma, scoperti 600 lavoratori irregolari. Evasione di oltre 4 milioni

Apr 8, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

A rischio coltivazioni e sovranità alimentare, la guerra costa agli agricoltori 200 euro per ettaro

Apr 8, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Prezzo del pomodoro da industria: 13.40 euro al quintale non soddisfano i produttori agricoli

Apr 8, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tregua di due settimane in Iran, Trump “Grande giornata per la pace mondiale”

Apr 8, 2026
IN EVIDENZA

Roma, scoperti 600 lavoratori irregolari. Evasione di oltre 4 milioni

Apr 8, 2026
IN EVIDENZA

‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in 5 regioni

Apr 8, 2026
Salute & Scienza Video

Dalla cistite all’incontinenza: l’urologo come alleato per la salute della donna

Apr 8, 2026