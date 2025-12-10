IN EVIDENZA

Natale, boom di turisti stranieri in Italia

Di

Dic 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si conferma tra le mete più amate dai viaggiatori stranieri per le festività natalizie, attirando visitatori da ogni parte del mondo. Secondo le stime ENIT, tra dicembre e gennaio sono già 4 milioni i turisti aeroportuali stranieri prenotati, con una spesa prevista di 3 miliardi e mezzo, ai quali si aggiungeranno coloro che arriveranno con altri mezzi. Anche gli italiani confermano una forte mobilità interna, con oltre 400 mila voli prenotati. A dicembre sono attesi i 6% in più di arrivi internazionali rispetto al 2024, e il trend positivo proseguirà a gennaio. Il Paese supera Francia e Turchia, posizionandosi subito dopo la Spagna. La fotografia del Ministero del Turismo mostra un’Italia policentrica: la montagna guida la domanda con un tasso di prenotazione del 46%, trainata da Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Umbria; le città d’arte mantengono la loro centralità, con Lazio, Lombardia e Veneto ai vertici; il Sud cresce con Calabria, Molise e Basilicata in forte recupero. A sostenere il boom anche l’effetto Milano-Cortina 2026, con il capoluogo lombardo e Venezia tra le destinazioni più scelte. Spagna, Regno Unito, Francia e Germania restano i principali mercati esteri.
abr/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Il Colosseo si illumina per celebrare la cucina italiana patrimonio Unesco

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA

Lollobrigida “Riconoscimento Unesco motivo d’orgoglio per tutti”

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA

Giuli “La cucina italiana è campione del mondo”

Dic 10, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Il Colosseo si illumina per celebrare la cucina italiana patrimonio Unesco

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA

Lollobrigida “Riconoscimento Unesco motivo d’orgoglio per tutti”

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA

Giuli “La cucina italiana è campione del mondo”

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella riceve il presidente del Mozambico “Grande collaborazione e amicizia”

Dic 10, 2025