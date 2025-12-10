IN EVIDENZA

Artigiano in Fiera, Sicilia in vetrina a Milano fra tradizione e innovazione

Dic 10, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Un crocevia di culture e tradizioni, per celebrare il valore del “saper fare” artigiano. E’ questo l’obiettivo di Artigiano in Fiera, a Milano, vetrina internazionale dedicata alle arti e ai mestieri, dove la Sicilia porta le sue eccellenze, supportate dal Dipartimento Attività produttive della Regione.
Lo spazio espositivo è stato concepito come un ecosistema in cui artigianato, manifattura creativa, agroalimentare di qualità e tecnologie innovative dialogano come parti di un’unica filiera economica.
