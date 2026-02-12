IN EVIDENZA

Buonfiglio “L’impresa di Federica Brignone entra nella storia dello sport”

Di

Feb 12, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “L’oro di Brignone a 10 mesi dall’infortunio? Ho incontrato la mamma stamattina, prima della premiazione, e mi ha detto: ‘Presidente, quando ci ha chiamato per dirci che avrebbe fatto la portabandiera ha contribuito notevolmente alla sua ripresa’. Oggi l’avete vista vincere ma quando faceva fisioterapia a Torino era veramente dolorosa. Una prestazione che entra nella storia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commentando la grande vittoria di Federica Brignone nel super-G femminile a Cortina.

glb/gm/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella “Le medaglie sono degli atleti, io fortunato ad essere qui”

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 12/2/2026

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Diplomacy Magazine – Puntata del 12 febbraio 2026

Feb 12, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella “Le medaglie sono degli atleti, io fortunato ad essere qui”

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 12/2/2026

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Diplomacy Magazine – Puntata del 12 febbraio 2026

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Mornati “Felici che Federica Brignone abbia chiuso un cerchio”

Feb 12, 2026