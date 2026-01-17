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Moore “Letteratura italiana parte della conversazione europea”

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Set 17, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La letteratura italiana deve “essere parte della conversazione” europea e rinunciare alla tentazione di circoscriversi alla sola Italia. Lo ha dichiarato il traduttore Michael Moore, intervistato dall’agenzia Italpress in occasione della conferenza “Out of Italy – Recent Trends in Italian Literature and the Publication and Promotion of Italian Authors in the United States”, organizzata dall’Istituto italiano di cultura a New York.
xo9/lcr/mrv
(Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)

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