IN EVIDENZA

Mondello, Colosimo “La Commissione Antimafia se ne continuerà a occupare”

Di

Mag 22, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Sulla concessione della spiaggia di Mondello all’Italo Belga “la Commissione parlamentare se n’è occupata e continuerà a farlo. Non si può togliere una concessione quando c’è una collaborazione, ma mettere in discussione il ruolo dello Stato rispetto a quello di un privato lascia dubbio e quindi ci rifletteremo. La concessione ha una fine molto più lunga e potrebbe risultare più redditizia per la criminalità organizzata, noi andremo avanti a lavorare su questo filone”. Queste le parole di Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia intervenuta da Palazzo Branciforte a margine della presentazione del ddl bipartisan ‘Liberi di scegliere’.

xi6/tvi/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Palermo, Colosimo “Armi e intimidazioni preoccupano”

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

Conte “Dal Cdm solo decreti e decretini, in quattro anni zero riforme”

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

Lavoro, da FonARCom allarme su precarietà e nuovi impieghi

Mag 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Palermo, Colosimo “Armi e intimidazioni preoccupano”

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

Mondello, Colosimo “La Commissione Antimafia se ne continuerà a occupare”

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

Conte “Dal Cdm solo decreti e decretini, in quattro anni zero riforme”

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

Lavoro, da FonARCom allarme su precarietà e nuovi impieghi

Mag 22, 2026