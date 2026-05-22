Conte “Dal Cdm solo decreti e decretini, in quattro anni zero riforme”

PALERMO (ITALPRESS) – “Si interviene sempre con decreti e decretini sempre con misure tampone o, in questo caso, per scongiurare lo sciopero di lunedì per evitare che non arrivino addirittura generi alimentare nei nostri supermercati. Ma questo governo in questi quattro anni che ha fatto? Ha semplicemente programmato spesso e folli”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del libro “Una nuova primavera” al Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, commentando le misure approvate dal Cdm sulla proroga del taglio sulle accise, dopo l’accordo raggiunto dal governo con gli autotrasportatori. “Per il riarmo non ha tassato gli extra profitti di banche e aziende energetiche – ha proseguito – e hanno accumulato 200 miliardi in tre anni: e su questo che dobbiamo agire e su questo che dobbiamo intervenire con misure che generino risorse significative per poter poi definire un piano industriale, un piano per la sanità e tutte quelle emergenze che stiamo vivendo. I cittadini e le famiglie e le imprese sono in grande difficoltà e sono loro a pagare anche l’immobilismo del governo: quattro anni, zero riforme”, ha concluso.

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