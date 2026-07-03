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“Mission to Blue”, a Livorno il progetto Hyundai per la tutela delle acque

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Lug 3, 2026


LIVORNO (ITALPRESS) – Hyundai Italia porta nella città di Livorno Mission to Blue, il progetto sviluppato nell’ambito della Water Defenders Alliance a cui l’azienda ha aderito. Coordinata da LifeGate, l’alleanza unisce imprese, istituzioni, porti, comunità locali, mondo della ricerca scientifica e tecnologica con l’obiettivo di sviluppare azioni concrete per la tutela degli ecosistemi acquatici e della biodiversità in Italia. Livorno si affaccia sul Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini del Mediterraneo, noto come Santuario Pelagos, la più vasta area marina protetta internazionale dedicata alla conservazione dei cetacei.
mgg/gsl

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