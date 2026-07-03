Lampedusa, arcivescovo Agrigento “Dal Papa attenzione a fenomeno migrazioni”





LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Il significato della visita del Papa a Lampedusa è l’attenzione del Santo Padre sul fenomeno delle migrazioni oggi, sulla scia della scelta fatta da Papa Francesco di venire a Lampedusa per dire che la dignità umana non può annegare nel Mediterraneo”. Lo ha detto l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, incontrando la stampa alla vigilia della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. “C’è un percorso che il Papa farà, è fatto di tappe che hanno un messaggio chiaro, la carezza a quegli uomini e quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio e l’inizio della vita eterna”, ha aggiunto.

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