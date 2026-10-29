Mirri “Ho avuto la fortuna di avere capito come realizzare i sogni”





PALERMO (ITALPRESS) – “Sono stato alunno di questa Università, presso la facoltà di Economia. Quello che coltivavo qui, a parte lo studio nel quale ammetto che non ero bravo, erano i sogni: credo di aver avuto la fortuna di aver sognato e capito in che modo realizzarli”. Così il presidente del Palermo Fc Dario Mirri, a margine del tradizionale Graduation Day, svoltosi al campus di viale delle Scienze dell’Università di Palermo e suggellato, sul modello americano, dal lancio collettivo del tocco.

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