La Russa “Capisco la reazione politica di Meloni alla scarcerazione di Siher”

ROMA (ITALPRESS) – “Io non sono mai abituato a commentare i
provvedimenti giudiziari, ma capisco perfettamente la reazione del
presidente Meloni. Non conosco gli atti, quindi non ne voglio
parlare, ma capisco la reazione politica del presidente che di
fronte a quello che è successo non si aspettava quel
provvedimento”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a
margine di un convegno in Sala Koch, risponde a una domanda sulla scarcerazione di Youssef Siher.
sat/gtr
provvedimenti giudiziari, ma capisco perfettamente la reazione del
presidente Meloni. Non conosco gli atti, quindi non ne voglio
parlare, ma capisco la reazione politica del presidente che di
fronte a quello che è successo non si aspettava quel
provvedimento”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a
margine di un convegno in Sala Koch, risponde a una domanda sulla scarcerazione di Youssef Siher.
sat/gtr
(Fonte video: Senato)