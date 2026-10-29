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La Russa “Capisco la reazione politica di Meloni alla scarcerazione di Siher”

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Ott 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Io non sono mai abituato a commentare i
provvedimenti giudiziari, ma capisco perfettamente la reazione del
presidente Meloni. Non conosco gli atti, quindi non ne voglio
parlare, ma capisco la reazione politica del presidente che di
fronte a quello che è successo non si aspettava quel
provvedimento”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a
margine di un convegno in Sala Koch, risponde a una domanda sulla scarcerazione di Youssef Siher.

sat/gtr
(Fonte video: Senato)

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