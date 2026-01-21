IN EVIDENZA

Milano, Sala "Con la delega alla Sicurezza costruita così mi sento rinfrancato"

Gen 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “L’avevo espresso con chiarezza, non è che avessi visto come unica soluzione quella di tenermi la delega alla Sicurezza, anzi all’inizio avevo qualche perplessità. Così però come l’abbiamo costruita con un supporto di due esperti della materia come Re e Mastrangelo, mi sento più sicuro”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il giro di deleghe appena avvenuto nella sua giunta, a margine della presentazione del libro “L’antidoto” di Claudio Cerasa a Milano. “Bene anche questo lavoro che avvieremo con la Statale e Cornelli – ha sottolineato poi il primo cittadino – perché la sicurezza non può essere solamente qualcosa di securitario ma bisogna capire i fenomeni alla base di quello che accade, dei crimini e quindi credo che sia estremamente utile. Insomma così mi sento rinfrancato”.

