IN EVIDENZA

Dazi, Borchia “Le guerre commerciali non servono a nessuno”

Di

Gen 21, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Questa è una fase in cui le guerre commerciali non servono a nessuno; quindi, parlare di dazi mi sembra fuori luogo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, a margine della sessione plenaria in corso all’Europarlamento di Strasburgo a proposito dell’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di futuri nuovi dazi a diversi Paesi europei, fra i quali non compare l’Italia. “Serve che il commercio internazionale prenda atto di un sistema di sviluppo arrivato evidentemente al capolinea – ha continuato -. Non usiamo quindi i dazi in modo strumentale o per condizionare la geopolitica”.

xf4/fsc/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mercosur, Guarda “Accordo sleale, a rischio gli agricoltori europei”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

A New York funerali di Rocco Commisso, tifosi viola commossi “Un gigante”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

A New York funerali di Rocco Commisso, Funaro “Ha amato Firenze e la Fiorentina”

Gen 21, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Dazi, Borchia “Le guerre commerciali non servono a nessuno”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Mercosur, Guarda “Accordo sleale, a rischio gli agricoltori europei”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

A New York funerali di Rocco Commisso, tifosi viola commossi “Un gigante”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

A New York funerali di Rocco Commisso, Funaro “Ha amato Firenze e la Fiorentina”

Gen 21, 2026