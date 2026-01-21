Dazi, Borchia “Le guerre commerciali non servono a nessuno”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Questa è una fase in cui le guerre commerciali non servono a nessuno; quindi, parlare di dazi mi sembra fuori luogo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, a margine della sessione plenaria in corso all’Europarlamento di Strasburgo a proposito dell’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di futuri nuovi dazi a diversi Paesi europei, fra i quali non compare l’Italia. “Serve che il commercio internazionale prenda atto di un sistema di sviluppo arrivato evidentemente al capolinea – ha continuato -. Non usiamo quindi i dazi in modo strumentale o per condizionare la geopolitica”.

